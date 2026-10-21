Gegenkandidat von Mronz

Der Präsident der Deutschen Triathlon-Union, Prof. Dr. Martin Engelhardt (picture alliance / ingo kutsche / Ingo Kutsche)

Die DTU habe gemeinsam mit weiteren Mitgliedsverbänden des DOSB den Wahlvorschlag für Martin Engelhardt eingereicht, hieß es in einer Mitteilung. Engelhardt erklärte, er kenne den Sport vom Verein bis zum Weltverband, aus der Leistungssportforschung und von zwei Olympischen Spielen an der Seite der Athleten. Engelhardt steht seit 2011 wieder an der Spitze der DTU. Er gehörte 2004 und 2008 als Leitender Orthopäde zur deutschen Olympia-Delegation und ist seit 2024 Vizepräsident des DOSB.

Engelhardt wird damit zum Konkurrenten für den Sportmanager Mronz, den eine Findungskommission als Nachfolger des aktuellen DOSB-Präsidenten Weikert empfohlen hat. Weikert gibt das Amt aus Altersgründen ab.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.