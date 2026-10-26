Zeitungsinterview

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (IMAGO / Emmanuele Contini)

Er hätte erwartet, dass die Abgeordneten Emde und Kocak nicht mehr Mitglieder im Berliner Abgeordnetenhaus und im Bundestag sein könnten, sagte Schuster der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Partei habe mit der Erklärung, die von den Fraktionsmitgliedern unterschrieben werden musste, keine klare Fakten geschaffen.

Schuster sprach sich für die Beobachtung der Linken durch den Verfassungsschutz aus. Für deren großen Wahlerfolg in Berlin machte er die Unzufriedenheit mit der Regierungskoalition im Bund verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.