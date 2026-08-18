Der sambische Präsident Hakainde Hichilema ist wiedergewählt worden (Archivbild). (AP/Lewis Joly)

Wie die Wahlkommission mitteilte, erhielt er rund 60 Prozent der Stimmen. Sein Hauptkonkurrent, der Oppositionspolitiker Mundubile, kam auf gut 38 Prozent. Insgesamt gab es 14 Kandidaten. Für Hichilema ist es nun die zweite Amtszeit. Die Auszählung der Stimmen hatte sich verzögert, da es Gewalt gegen Wahlhelfer gegeben hatte.

Vorherrschendes Thema im Wahlkampf war die Wirtschaftskrise. Sambia ist trotz seines Rohstoffreichtums hoch verschuldet. Die Lebenshaltungskosten sowie die Arbeitslosigkeit sind hoch.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.