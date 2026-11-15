Argentinien

Argentiniens Präsident Milei will für eine zweite Amtszeit kandidieren. (Gustavo Garello / AP / dpa / Gustavo Garello)

Er kündigte bei einer Veranstaltung in Buenos Aires an, dass er sich bei der Präsidentenwahl im Oktober 2027 zur Wiederwahl stellen werde.

Milei ist seit knapp drei Jahren Präsident Argentiniens. Er hatte die Stichwahl 2023 mit dem Versprechen einer "Kettensägen-Politik" gewonnen. Milei rühmt seither den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes. Allerdings gibt es viel Kritik an den sozialen Härten seiner Politik. Beamtenstellen wurden gestrichen, Subventionen gekürzt und Sozialprogramme abgewickelt. Nach einer offiziellen Statistik gilt ein Drittel der 46 Millionen Einwohner Argentiniens als arm.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.