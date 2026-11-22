Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (Archivbild). (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Eine wichtige Aufgabe sehe er darin, die mehr als 100 jüdischen Gemeinden zusammenzuhalten und junge Menschen stärker an sie zu binden, sagte Schuster der Katholischen Nachrichtenagentur. Angebote wie Jugendkongresse und Ferienfreizeiten würden gut angenommen. Zugleich gebe es weiterhin mehr Sterbefälle als Geburten. Gemeindefusionen schließt Schuster deshalb für die Zukunft nicht aus.

Als größte Herausforderung bezeichnete der 72-Jährige den Antisemitismus. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 habe dieser stark zugenommen – auch in der Mitte der Gesellschaft. Trotz der Entwicklung sehe er eine klare Zukunft für jüdisches Leben in Deutschland.

Schuster steht seit November 2014 an der Spitze des Zentralrats. Bei der Ratsversammlung am 29. November in Frankfurt kandidiert er erneut. Bislang ist ihm nach eigenen Angaben kein Gegenkandidat bekannt.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.