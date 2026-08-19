Bei dem Empfang in der historischen Sophienkathedrale in Kiew sei auch der Ausbau der gemeinsamen Rüstungsproduktion besprochen worden, heißt es in einer Mitteilung. Selenskyj dankte Deutschland für die gewährte Hilfe.
Ruge, der seinen Dienst in Kiew bereits vergangene Woche antrat, gilt als Außen- und Sicherheitsexperte. Der 64-Jährige Diplomat war Beigeordneter Generalsekretär der NATO für Politische Angelegenheiten in Brüssel, deutscher Botschafter in Saudi-Arabien und Gesandter in der US-Hauptstadt Washington.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.