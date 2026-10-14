Eine getarnte Starlink-Antenne (imago / NurPhoto / Maxym Marusenko)

Vertreter der Ukraine hatten zuvor von Problemen mit Starlink berichtet. Dies habe zum Scheitern ukrainischer Angriffe geführt. Kritisiert wurde auch, dass die Verbündeten die Ukraine nicht über Starts russischer Raketen informiert habe. Die Ukraine ist in ihrem Abwehrkampf gegen Russland auf westliche Geheimdienstinformationen angewiesen.

Ein US-Regierungsvertreter bestritt allerdings, dass sich die Position Washingtons gegenüber Kiew in Bezug auf den Austausch von Geheimdienstinformationen verändert habe. Auch NATO-Generalsekretär Rutte erklärte, US-Präsident Trump habe versichert, dass der Austausch der Informationen nicht gestoppt worden sei.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.