Die Ukraine braucht nach Ansicht ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr Waffen, um russische Angriffe abwehren zu können. Im Bild ein Flugabwehrsystem vom Typ "Patriot". (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Das Portal "The Kyiv Independent" berichtete, Russland habe einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf Kiew begonnen. Es seien zahlreiche Explosionen in der Stadt zu hören gewesen.

Selenskyj hatte unter Berufung auf Geheimdienstinformationen vor einem russischen Großangriff gewarnt. In seiner abendlichen Videoansprache rief er die Bevölkerung auf, Warnmeldungen zu beachten. Die ukrainischen Streitkräfte seien bereit zu reagieren, soweit es die Verteidigungsmittel zuließen. Zugleich bat Selenskyj verbündete Staaten um weitere Waffenlieferungen.

Die ukrainische Flugabwehr leidet unter Munitionsmangel vor allem bei Waffensystemen, mit denen sich ballistische Raketen bekämpfen lassen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.