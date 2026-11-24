Blick vom Zeugenraum in die Hinrichtungskammer einer amerikanischen Justizvollzugsanstalt. (Getty Images / Mike Simons)

Trump wies das Justizministerium an, bei auf Bundesebene verhängten Todesstrafen auf eine zügige Durchführung hinzuwirken. Er kritisierte, die Exekutionen würden oft durch jahrelange oder sogar jahrzehntelange Verfahren verhindert. Das verwehre Angehörigen von Opfern, dass sie abschließen könnten.

Trumps Anweisung gilt bei Beobachtern als Reaktion auf den demokratischen Gouverneur Newsom aus Kalifornien, der alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umwandeln will. In Kalifornien werden ohnehin seit vielen Jahren keine Exekutionen mehr durchgeführt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.