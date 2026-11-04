Nach Wahlniederlage

US-Präsident Trump (r) und sein Vize Vance sind sich uneins über die Fortführung des Irankriegs. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Daniel Torok / White House)

Vizepräsident Vance schrieb im Onlinedienst X, der Krieg sei der Grund, warum seine Partei verloren habe. Jede ehrliche Diskussion darüber, wie es nun weitergehen solle, müsse hier ansetzen. Zuvor hatte zwar auch Trump den Krieg als Hauptgrund für die Wahlniederlage genannt. Am Abend betonte er allerdings, diesen Krieg hätten die USA führen müssen, und sie würden es auch weiterhin tun. Man dürfe nicht zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe bekomme.

Bei den Kongresswahlen konnten die oppositionellen Demokraten die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erringen. Trump erkannte das Ergebnis an, gratulierte der Partei und signalisierte ihr für seine weitere Amtszeit eine gewisse Kooperationsbereitschaft.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.