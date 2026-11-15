Westafrika

In Kap Verde könnte zum ersten Mal eine Frau Staatsoberhaupt werden (AP Photo / Cristiano Barbosa)

Die aussichtsreichsten Kandidaten sind der amtierende Präsident José Maria Neves und die ehemalige Justizministerin Joana Rosa. Sollte keiner der insgesamt sechs Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, findet am 29. November eine Stichwahl statt.

Rosa tritt mit Unterstützung der oppositionellen "Bewegung für Demokratie" an. Die Partei hat das Land zehn Jahre lang regiert, bevor sie bei den Parlamentswahlen im Mai eine Niederlage erlitt. Rosa warb im Wahlkampf für ein Gegengewicht zur regierenden PAICV, die Neves unterstützt und auch die meisten Gemeinden kontrolliert. Neves stellte in Aussicht, die Situation in den Bereichen Wohnen, Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern. Außerdem wolle er Arbeitsplätze schaffen und die Löhne anheben.

Kap Verde hat etwa eine halbe Million Einwohner. Die Inselgruppe vor der Küste Westafrikas war früher eine portugiesische Kolonie und ist seit 1975 unabhängig. Die bisherigen Machtwechsel verliefen friedlich. Die Rolle des direkt gewählten Präsidenten ist weitgehend symbolisch.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.