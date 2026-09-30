Verkehrsministerkonferenz

Das Deutschlandticket wird teurer. (picture alliance / dts-Agentur )

Berechnet wurde der Preis erstmals anhand eines Index, der unter anderem ⁠Personal-, ⁠Energie- und ⁠Betriebskosten berücksichtigt. Das für das Deutschland-Ticket gegründete Unternehmen D-Tix hat die Berechnungen vorgenommen. Abschließend beriet dann noch der "Koordinierungsrat Deutschlandticket", zu dem Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und die Verkehrsbranche gehören.

Bilger: Ermöglichen weiter verlässliches Nahverkehrsangebot

Bundesverkehrsminister Bilger sagte, trotz der Preiserhöhung sei das Deutschlandticket auch weiter ein sehr attraktives Angebot, das den Menschen in Deutschland hochwertige und klimafreundliche Mobilität im ⁠öffentlichen ⁠Personenverkehr ermögliche. Bund und Länder hätten bereits gemeinsam ⁠die Finanzierung bis 2030 gesichert, betonte der CDU-Politiker. Es gelte nun, das große Potenzial des Tickets ⁠umzusetzen und den Menschen weiter ein attraktives und verlässliches Nahverkehrsangebot zu ermöglichen ⁠sowie den Nutzerkreis weiter auszubauen.

Derzeit haben rund 14,5 Millionen Menschen das Deutschlandticket, mit dem man den öffentlichen Regional- ​und Nahverkehr bundesweit nutzen kann. Der Fahrschein war 2023 als 49-Euro-Ticket gestartet. Weil die Einnahmen für die Verkehrsverbünde nicht kostendeckend sind, finanzieren ‌Bund und Länder das Ticket mit je ​1,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.