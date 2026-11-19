Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden legten die Preise um 46,9 Prozent zu und damit deutlich stärker als die Verbraucherpreise, die im selben Zeitraum um knapp 22 Prozent zunahmen. Besonders stark stiegen die Preise für Erdgas mit 91 Prozent.
Wie das Bundesamt weiter mitteilte, konnten angesichts solcher Preissteigerungen viele Menschen in Deutschland ihr Haus oder ihre Wohnung nach eigener Einschätzung nicht angemessen warmhalten. Dies gaben demnach im Jahr 2025 für rund 4,7 Millionen Menschen oder 5,7 Prozent der Bevölkerung an.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.