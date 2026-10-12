Großbritanniens Premierminister Andy Burnham (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Zeynep Demir Aslim)

Burnham sagte in einem Podcast, er habe in der Regierungszentrale in der Downing Street nachgefragt und die klare Antwort erhalten, dass es eine solche Einmischung gegeben habe. Wie genau diese demnach aussah, sagte er nicht.

Burnham warnte Deutschland und Frankreich vor ähnlichen Versuchen der Beeinflussung durch Moskau. Es sei wichtig, solche Dinge klar und deutlich festzuhalten. Das helfe den den Wählerinnen und Wählern in Deutschland und Frankreich dabei zu verstehen, dass politische Entwicklungen von Gegnern, insbesondere von Russland, gezielt angestoßen würden.

Die Briten stimmten bei dem Referendum 2016 mit einer knappen Mehrheit für den EU-Austritt. Vier Jahre später wurde der Brexit vollzogen. Burnham schließt einen Wiedereintritt nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.