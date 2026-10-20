Bei einem Brand auf dem Militärstützpunkt Wainwright in Kanada sind nach Angaben von Premierminister Mark Carney vier Menschen gestorben. (John Ulan/Canadian Press via ZUMA Press/dpa)

Premierminister Carney sagte in Ottawa, die Experten würden schnell und transparent klären, wie es zu dieser schrecklichen Tragödie gekommen sei.

Das Feuer war am Samstag auf dem Militärstützpunkt Wainwright in der Provinz Alberta ausgebrochen. Es ist örtlichen Behörden zufolge auf einen Buschbrand zurückzuführen. Dabei kamen vier Soldaten ums Leben gekommen und mindestens 39 wurden zum Teil schwer verletzt.

Die kanadischen Streitkräfte hatten nach Angaben eines Generalmajors bereits Stunden zuvor von dem Brand erfahren, waren aber davon ausgegangen, dass er unter Kontrolle sei. Als der Wind drehte, breiteten sich die Flammen rasch aus. Die Soldaten hatten sich auf einen Einsatz im kommenden Jahr vorbereitet, bei dem sie Truppen im Rahmen der NATO-Mission in Lettland verstärken sollten.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.