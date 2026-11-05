Ungarische Außenpolitik

Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar nimmt weitere Entscheidungen der Regierung Orbán zurück. (AFP / ATTILA KISBENEDEK)

Seine Regierung stellte ein Subventionsprogramm für Landwirte in der bosnisch-serbischen Republika Srpska ein. Wie der ungarische Dienst von "Radio Free Europe" berichtet, waren diese Subventionen Teil eines Hilfspakets, das der abgewählte Ministerpräsident Orbán 2022 mit dem bosnischen Serbenführer Dodik vereinbart hatte.

Außerdem beendete Magyar Zahlungen an ein von Orbán unterstütztes Netzwerk der ungarischen Minderheit in Rumänien. Wie die rumänische Zeitung "Adevărul" meldet, geht es vor allem um die Organisation von Einbürgerungen der Auslandsungarn. Sie soll in Zukunft nur noch über die Botschaften und andere staatliche Stellen laufen und nicht mehr über Mittlerorganisationen.

Die mehr als eine Million ungarisch-stämmigen Rumänen waren für die Regierung Orbán ein Wählerreservoir, aber auch ein Druckmittel in der internationalen Politik.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.