Dem Prince Charles Cinema drohte die Schließung. (picture alliance / Photoshot)

Im vergangenen Jahr hatte der Vermieter eine Kündigungsklausel eingebracht. Die hätte es ihm ermöglicht, dem Kino mit einer Frist von sechs Monaten zu kündigen, sollte er andere Pläne für das Gelände haben. Diese Nachricht löste eine Welle der Unterstützung für das Kino aus. So setzten sich unter anderen Regisseur Danny Boyle und Schauspieler Paul Mescal für den Erhalt ein. Nun ist die umstrittene Klausel vom Tisch.

Das Kino wurde Anfang der 60er-Jahre als Live-Theater eröffnet. 1991 wurde es zu einem Repertoire-Kino mit günstigen Sitzplätzen. Seit 2025 steht das Prince Charles-Kino auf der Liste der Orte mit gemeinschaftlichem Wert.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.