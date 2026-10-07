Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen zwei Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dies ist das stärkste Plus seit knapp anderthalb Jahren. Die positive Entwicklung gehe vor allem auf die höhere Produktion im Baugewerbe zurück, hieß es.
Analysten erwarten für die kommenden Monate eine weitere Belebung der Industrie. Allerdings gebe es weiter Risiken. Dazu zähle die eingeschränkte Rheinschifffahrt infolge des Niedrigwassers.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.