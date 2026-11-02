Film und Fernsehen

Regina Ziegler (Archivbild aus dem Jahr 2022) (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Nach Angaben eines Sprechers starb sie mit 82 Jahren in Berlin. Ziegler galt als eine der einflussreichsten Menschen im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Im Laufe ihrer mehr als 50 Jahre dauernden Karriere gewann sie unter anderem den Deutschen Filmpreis, den International Emmy und den Grimme Preis. 2012, 2016 und 2018 erhielt sie namhafte Preise für ihr Lebenswerk. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem mit deutschen Stars wie Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff oder Ulrich Schamoni zusammen. Zu ihren bekanntestes Fernsehproduktionen gehörten etwa "Weissensee", "Familie Bundschuh" und "Kommissarin Heller".

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.