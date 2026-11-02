Professor van Dusen auf Hannibals Spuren (1/2) – Folge 75

Als Wett-Zeugen begleiten Professor van Dusen und Hutchinson Hatch eine Elefanten-Karawane über die Alpen (Sutiporn Somnam / Getty Images)

Im November 1903 schließen Sir Patrick Lafferty und Mr. Basil Blott im Globetrotter-Club zu London eine Wette darüber ab, wer von ihnen im nächsten Jahr als erster auf Hannibals Spuren mit einem Elefanten über die Alpen ziehen und Italien erreichen wird. Professor van Dusen und Hutchinson Hatch werden Zeugen dieser Wette. Ein halbes Jahr später, im Mai 1904, begleiten die beiden Sir Patrick Lafferty auf seiner Tour, die in Grenoble beginnt. Wenig später ereignet sich ein Mord ...