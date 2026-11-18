Laut Projektion des Pew Research Center könnte es 2035 weltweit mehr Muslime als Christen geben (picture alliance / Godong)

Wie das US-amerikanische Sozialforschungsinstitut in Washington mitteilte , wächst derzeit sowohl die Zahl der Christen als auch der Muslime, im Islam aber deutlich schneller. Ein Grund dafür sei, dass muslimische Familien tendenziell mehr Kinder bekämen als in anderen Religionsgruppen.

Laut dem Pew Research Center lag die Fruchtbarkeitsrate bei Muslimen im Zeitraum von 2020 bis 2025 bei 3,1 Kindern pro Frau, gefolgt von Christen mit 2,5 Kindern pro Frau.

Zu den Ergebnissen zählt unter anderem auch die Prognose, dass die Einwohnerzahl Europas bis 2070 um 17 Prozent zurückgehen und die Zahl der dort lebenden Christen um ein Drittel sinken wird – von 505 Millionen auf 324 Millionen. Im selben Zeitraum dürfte der Anteil der Muslime an der europäischen Bevölkerung von 6 Prozent auf 13 Prozent steigen. Der Anteil der Menschen ohne Religionszugehörigkeit würde von rund 25 Prozent auf etwa ein Drittel im Jahr 2070 steigen.

Methodik

Untersucht wurden mögliche Veränderungen von sieben Religionsgemeinschaften, darunter Christen, Muslime, Hindus, Buddhisten und Juden. Die Prognosen umfassen 201 Länder und Gebiete. 99 Prozent der Weltbevölkerung wird erfasst.

Als Prognosemethode wird eine weiterentwickelte Schätzung der Bevölkerungsgröße eines Landes in nach Alter und Geschlecht unterteilten Gruppen genannt. Grundlage sind den Angaben zufolge nationale Volkszählungen und Erhebungen weltweit.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.