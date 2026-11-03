Stefan Denkhaus

Der bisherige Gesetzentwurf mit 167 Paragrafen für bundesweit nur rund 400 bis 500 Spezialisten sei reine Überregulatorik, führte der Sprecher des Gravenbrucher Kreises aus, eines Zusammenschlusses von Insolvenzkanzleien. Zudem schütze der Entwurf nicht vor schlechter Berufsausübung. Denkhaus, der unter anderem Verfahren der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof betreut hat, sprach von einem Gesetzentwurf mit der Attitüde, Insolvenzverwalter unter Generalverdacht zu stellen. Vorgesehen seien Bußgelder von bis zu fünf Millionen Euro, während selbst Wirtschaftsprüfer nur mit bis zu 500.000 Euro rechnen müssten. Kritik übte der Sanierungsexperte auch am mangelnden Praxisbezug: Das Verfahren in Eigenverwaltung, das inzwischen rund zwei Drittel aller Insolvenzen ausmache, werde in dem geplanten Gesetz komplett ignoriert. Statt neuer Bürokratie forderte Denkhaus spürbar bessere personelle Ausstattungen der Amtsgerichte als Kontrollinstanzen, sowie eine bessere Ausbildung der Rechtspfleger dort. Als Kompromiss schlug er die Einrichtung einer schlanken Berufszulassungskammer vor.
Insolvenzverwalter entscheiden mitunter über die Zukunft tausender Arbeitsplätze, über Milliarden an Gläubigergeldern und die Stabilität ganzer Branchen. Kritiker beklagen, dass die Auswahl von Insolvenzverwaltern rechtlich kaum reguliert sei. Bundesjustizministerin Hubig, SPD, will erstmals eine bundesweit einheitliche Zulassung und eine verfahrensübergreifende Aufsicht für Insolvenzverwalter einführen. Bislang liegt die Kontrolle vor allem bei den jeweiligen Insolvenzgerichten. Nach Einschätzung von Kritikern reicht diese wegen der hohen Belastung der Gerichte häufig nicht aus.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.