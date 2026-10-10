Regierungsviertel in Berlin
Propalästinensische Demonstration sowie Gegendemonstrationen in der Hauptstadt

In Berlin haben sich mehrere tausend Menschen an einer propalästinensischen Demonstration beteiligt.

    Teilnehmer einer Demonstration halten Palästinenserflaggen hoch, während die Demonstration im Regierungsviertel stattfindet.
    Die Demonstration „United4Palestine - No Peace on Stolen Land“ in Berlin (picture alliance / dpa / Annette Riedl)
    Die Polizei sprach von rund 3.500 Teilnehmern, die durch das Regierungsviertel zogen. Mehrere Demonstranten seien vorübergehend festgenommen worden, weil sie verfassungsfeindliche Symbole oder volksverhetzende Parolen gerufen hätten. Insgesamt sei die Kundgebung weitgehend störungsfrei geblieben.
    Der Veranstaltung stellten sich mehrere kleine proisraelische Demonstrationen entgegen. Die Berliner Polizei hatte nach eigenen Angaben rund 1.400 Einsatzkräfte zusammengezogen - teils aus anderen Bundesländern.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.