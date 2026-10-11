Regierungsviertel in Berlin

Die Polizei sprach von rund 3.500 Teilnehmern, die durch das Regierungsviertel zogen. Mehrere Demonstranten seien vorübergehend festgenommen worden, weil sie verfassungsfeindliche Symbole gezeigt oder volksverhetzende Parolen gerufen hätten. Insgesamt sei die Kundgebung weitgehend störungsfrei geblieben.
Der Veranstaltung stellten sich mehrere kleine proisraelische Demonstrationen entgegen. Die Berliner Polizei hatte nach eigenen Angaben rund 1.400 Einsatzkräfte zusammengezogen - teils aus anderen Bundesländern.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.