Flughafen Brüssel (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Virginie Lefour)

Die Kritiker werfen ihm vor, Arbeitnehmer, Rentner und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Im Rahmen des Protesttags ist auch eine Großdemonstration in Brüssel geplant. Es werden erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr erwartet. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten betroffen sein. Außerdem müssen Flugreisende den Tag über mit Einschränkungen rechnen. Wegen der Beteiligung von Fluglotsen an dem Streik könne der reguläre Betrieb nicht gewährleistet werden, teilte das zuständige Unternehmen mit.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.