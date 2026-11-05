Ladeninhaber in Halle nehmen teil an "Migra-Streik". (Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa)

Mit der Aktion wolle man gegen Rassismus und Ausgrenzung demonstrieren, erklärten die Bürgerinitiative "MigraStark" und der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt. Menschen mit Migrationshintergrund seien zunehmend verunsichert darüber, ob sie und ihre Familien noch eine Zukunft in dem Bundesland hätten.

Den Organisatoren zufolge sollen die Geschäfte bis zum Nachmittag geschlossen bleiben. Außerdem ist eine Kundgebung geplant. Eine ähnliche Aktion hatte es im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt in Magdeburg gegeben.

Bei den Wahlen war die AfD stärkste Kraft geworden. Deren Fraktionschef Siegmund will sich im Dezember zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.