Hunderte Teilnehmer

Demonstranten halten am Frankfurter Flughafen ein Banner mit der Aufschrift "Stop Abschiebung" beim bundesweiten Protest gegen Abschiebungen. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P. Albert)

Für den Flughafen Leipzig/Halle berichteten die Veranstalter von rund 500 Teilnehmern. Aktionen waren auch an den Flughäfen Frankfurt am Main, Köln und München sowie Düsseldorf, Hannover und Berlin angekündigt. Auswirkungen auf den Flugbetrieb gab es nach Angaben der Bundespolizei nicht.

Die Demonstranten kritisierten unter anderem, dass die deutsche Regierung bei den Abschiebungen mit den Taliban in Afghanistan zusammenarbeitet.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.