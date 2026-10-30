Die Polizei in Italien bereitet sich auf weitere Proteste vor. (Gregorio Borgia / AP / dpa / Gregorio Borgia)

In etwa 50 Städten sind Demonstrationen geplant, an denen sich vielerorts auch Schüler und Studenten beteiligen. Zudem rief die Gewerkschaft USB zu Arbeitsniederlegungen in verschiedenen Bereichen wie dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr und dem Gesundheitswesen auf. Aus Sorge vor Ausschreitungen ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Protest richtet sich gegen die seit vier Jahren regierende Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien, die für eine hohe Inflation und zu niedrige Löhne verantwortlich gemacht wird. Die Schüler und Studenten fordern mehr Geld für Schulen und Universitäten.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.