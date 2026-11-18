Proteste gegen Kürzungspläne von "Demokratie leben" (dpa / Rolf Vennenbernd)

Die vorgesehenen Einsparungen im Bundesprogramm „Demokratie leben“ seien politisch motiviert, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Auf knappe Haushaltsmittel seien die Kürzungen nicht zurückzuführen, wie die geplante Senkung der Stromsteuer zeige. Der Verein Zukunft Demokratie sprach von einer Abwertung gemeinwohlorientierter Arbeit.

Zuletzt hatte Bundesbildungsministerin Prien von der CDU das Bundesprogramm "Demokratie leben" neu aufgestellt und um insgesamt 20 Millionen Euro gekürzt. Das neue Budget für das Haushaltsjahr 2027 sinkt so auf 170 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.