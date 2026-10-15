Ausschreitungen

Proteste in Albanien gegen die Regierung (Hameraldi Agolli/AP/dpa)

In der Hauptstadt Tirana versuchten Demonstranten erneut, sich dem Bildungsministerium zu nähern. Die Polizei setzte Tränengas ein. Gestern war das Gebäude in Brand gesteckt worden. Das Parlament in Tirana vertagte seine für heute geplante Plenarsitzung. In der Stadt Korca warfen Protestierende Steine und Molotowcocktails auf Schulen. Zu weiteren Protesten kam es in den Städten Durres und Lushnja.

Auslöser der seit drei Tagen andauernden Proteste waren hohe Ausbildungskosten, schlechte Studienbedingungen und fehlende Berufsperspektiven. Der Regierung werden zudem Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen. Ministerpräsident Rama wies Rücktrittsforderungen zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.