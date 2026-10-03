Mehrere tausend Menschen beteiligten sich an der Kundgebung gegen eine Wehrpflicht in Berlin. (AP Photo / Ebrahim Noroozi )

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 2.000 Menschen an den Demonstrationen vor dem Brandenburger Tor. Zu den Veranstaltern gehörten unter anderem die Deutsche Friedensgesellschaft, der Internationale Jugendverband und die globalisierungskritische Organisation Attac. Die Organisatoren forderten mehr Geld für Bildung, Gesundheit und Soziales statt für Aufrüstung. Für heute sind weitere Demonstrationen in Berlin angekündigt.

Seit Januar erhalten 18-Jährige im Rahmen des neuen

Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes einen Fragebogen zur Bereitschaft zum Wehrdienst. Werden vorgesehene Personalziele nicht erreicht, müsste der Bundestag über eine Bedarfswehrpflicht entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.