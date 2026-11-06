"Reichsbürger"

Peter Fitzek, der selbsternannte König des "Königreichs Deutschland". (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Anführer Peter Fitzek und drei Mitangeklagten die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor. Die Beschuldigten bestreiten dies.

Fitzek hatte das sogenannte Königreich im Jahr 2012 in Wittenberg in Sachsen-Anhalt gegründet und sich zu dessen - Zitat - "obersten Souverän" ernennen lassen. Es handelte sich um die bis dahin größte und finanzstärkste Gruppierung der Reichsbürgerszene. Diese lehnt die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung ab. Der Bundesverfassungsschutz stuft die Bewegung als verfassungsfeindlich ein.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.