Berliner Landgericht

Die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihnen Untreue vor. Laut Anklage sollen sie zwischen Januar 2018 und Juli 2022 in unterschiedlicher Beteiligung das Vermögen des Senders geschädigt haben. Zu den Angeklagten gehört auch der frühere RBB-Verwaltungsratsvorsitzende und ehemalige Aufsichtsratschef der Berliner Messe-Gesellschaft, Wolf. Ein Verfahren gegen Schlesingers Ehemann war im April gegen eine Geldauflage eingestellt worden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.