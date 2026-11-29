Prozess gegen den ehemaligen philippinischen Präsidenten Duterte vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. (Archivbild) (picture alliance / Piroschka van de Wouw / Pool Reuters via AP / Piroschka van de Wouw)

Der 81-Jährige ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie wegen Morden und Mordversuchen in mehr als 80 Fällen angeklagt. Duterte war im März vergangenen Jahres in Manila festgenommen und in die Niederlande ausgeflogen worden.

Er war von 2016 bis 2022 Präsident der Philippinen und hatte einen "Krieg gegen Drogen" ausgerufen. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass im Zuge dessen Spezialeinheiten Jagd auf Dealer, Drogenproduzenten und Süchtige gemacht haben. Dabei sei es zu Hinrichtungen gekommen. Nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen wurden bis zu 30.000 Menschen durch den Einsatz getötet.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.