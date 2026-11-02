Landgericht

Er soll im Mai mit einem Auto durch eine Fußgängerzone in der Innenstadt gerast sein und zahlreiche Menschen erfasst haben. Eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann starben, weitere Menschen wurden verletzt. Viele Zeugen leiden unter psychischen Folgen.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen neben Mord versuchten Mord in 85 Fällen vor. Ein Gutachter hält den Mann, der sich zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Fachklinik befand, für voll schuldfähig.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.