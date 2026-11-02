Landgericht

Der angeklagte Jeffrey K. beim Prozessauftakt. (picture alliance/dpa/Jan Woitas)

Ihm werden zweifacher Mord und versuchter Mord in 85 Fällen vorgeworfen. Er habe bewusst die Fußgängerzone ausgewählt, um Menschen mit seinem Fahrzeug zu erfassen und zu töten, sagte Oberstaatsanwalt Jakob.

Als Motiv des Mannes sieht die Anklage persönliche Rache gegen seine Ehefrau, die sich von ihm getrennt und das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn beantragt hatte. Der Beschuldigte schwieg zum Beginn zu den Vorwürfen. Sein Verteidiger bestritt ein Rachemotiv und erklärte, eine "als ausweglos empfundene Lage" sowie "Verzweiflung" des gelernten Kochs hätten eine Rolle gespielt.

Viele Menschen leiden unter den Folgen

Jeffrey K. soll im Mai mit einem Auto durch eine Fußgängerzone in der Innenstadt gerast sein und zahlreiche Menschen erfasst haben. Eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann starben, weitere Menschen wurden verletzt. Viele Zeugen leiden unter psychischen Folgen.

Ein Gutachter hält den Mann, der sich zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Fachklinik befand, für voll schuldfähig. Die Ermittler fanden keine religiösen oder extremistischen Motive.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.