Somnologie

Gesunder Schlaf wird oft unterschätzt. (dpa | photothek | Ute Grabowsky (Symbolbild))

Darauf weist der Leiter des schlafmedizinischen Zentrums des Pfalzklinikums in Klingenmünster, Hans-Günter Weeß, hin. Guter Schlaf verbessere nicht nur die Lebensqualität, sondern könne auch ein wichtiger Faktor für beruflichen Erfolg sein, führte er anlässlich des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin in Wiesbaden aus. Müde Beschäftigte seien weniger konzentriert und leistungsfähig. Fehler und Unfälle könnten sich häufen.

Eine Studie hatte Anfang des Jahres gezeigt, dass unbehandelte Schlafkrankheiten die Wirtschaft Milliarden kosten könnten. Chronischer Schlafmangel erhöht das Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes und Depressionen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.