Joshua Kimmich (li., Bayern München) und Linton Maina (1. FC Köln) (Tom Weller / dpa)

Nach der Kölner Führung durch den 19 Jahre alten Engländer Mikey Moore (12. Minute) glich Nationalspieler Nathaniel Brown (37.) für den deutschen Rekordmeister aus. Beim Comeback von Vincent Kompany auf der Trainerbank der Bayern musste Stürmerstar Harry Kane in der 20. Minute vom Platz, Olise blieb nach der Pause in der Kabine. Beide verletzten sich bei Kölner Fouls, die von Schiedsrichter Robin Braun in seinem 16. Bundesliga-Spiel nicht geahndet wurden.

Kleiner Lichtblick für München war das Kurz-Comeback von Nationalspieler Jamal Musiala. Der 23-Jährige kam knapp zwei Monate nach einem Muskelfaserriss für die letzten gut 20 Minuten ins Spiel. In der 80. Minute vergab er eine Chance für ein Siegtor, der Ball wurde abgefälscht und ging am Tor vorbei.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.