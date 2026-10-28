Das Treffen fand am Rande einer Konferenz Erdgas-exportierender Länder in Moskau statt. Putin sprach im Anschluss von einer "besorgniserregenden Entwicklung". Peseschkian erklärte, das Vorgehen der Vereinigten Staaten erleichtere es dem Iran, mit anderen Staaten Bündnisse einzugehen. Ende Februar hatten Israel und die USA einen Krieg gegen den Iran begonnen. Bei Vergeltungsangriffen bezog Teheran auch andere Länder der Region in Kampfhandlungen ein.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.