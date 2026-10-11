Das teilte der Langenscheidt-Verlag auf der Frankfurter Buchmesse mit. "Ragebait" bedeutet wörtlich übersetzt "Wut-Köder" und meint Online-Beiträge und -Inhalte, die nur darauf abzielen, Polemik, Auseinandersetzungen und Aufregung zu erzeugen. Die Wut und Empörung der Nutzer sorgt für mehr digitale Aufmerksamkeit und Reichweite und wird damit als positiv gesehen.
"Ragebait" setzte sich in der Online-Abstimmung für das Jugendwort des Jahres mit rund 37 Prozent der Stimmen knapp gegen die beiden anderen Finalisten "Peak" und "Crashout" durch. "Peak" erhielt etwa 34 Prozent. Damit bezeichnet man etwas, das man für perfekt hält. "Crashout" ist eine Bezeichnung für Ausrasten und die Fassung verlieren und erhielt rund 30 Prozent. Wie viele Personen sich an der Endrunde der Online-Abstimmung beteiligten, gab der Verlag nicht bekannt.
Im vergangenen Jahr war "Das crazy" das Jugendwort des Jahres. "Ragebait" wurde 2025 von der Oxford University Press bereits zum britischen Wort des Jahres gekürt.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.