Bundesagrarminister

"Das hat verschiedenste Hintergründe, aber natürlich sind es oftmals wirtschaftliche Schwierigkeiten, für die der überwiegende Großteil nichts dafür kann." (picture alliance / Jens Büttner)

Sie liege um das Dreifache höher als in der Allgemeinbevölkerung, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Landwirte litten unter sehr großen Herausforderungen, führte er aus. Dazu zählten überbordende Bürokratie, Klimawandel sowie der Wegfall verschiedenster Pflanzenschutzmittel und ein Vertrauensverlust in die Politik. Jeder Dritte habe Liquiditätsprobleme. So sei es in der Landwirtschaft "natürlich sehr, sehr schwierig". Der Minister kündigte eine Untersuchung seines Hauses zu den Hintergründen an.

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Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.