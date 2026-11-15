Berliner Linke

Der Linken-Politiker Bodo Ramelow (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Thüringens ehemaliger Ministerpräsident begründete dies mit einem zerstörten Vertrauensverhältnis. Emde habe ein Sondierungspapier für die Gespräche mit SPD und Grünen unterschrieben und am nächsten Tag öffentlich das Gegenteil erklärt, sagte Ramelow im ZDF. In dem Papier wurde unter anderem eine gemeinsame Haltung zu Nahostkonflikt und Antisemitismus festgelegt. Wenn sie sich daran nicht halten wolle, solle sie den Anstand haben, aus der Fraktion auszuscheiden, betonte Ramelow.

Emde hatte bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin im September das Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln gewonnen. Sie steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Die Berliner Parteispitze der Linken hatte sie aufgefordert, ihr Mandat zurückzugeben. Dies lehnte Emde ab. Der Fraktionsvorstand beschloss daraufhin ein Ausschlussverfahren.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.