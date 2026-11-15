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Die Hamas bestätigte anschließend, dass ein Kommandeur der Essedin-al-Kassam-Brigaden bei einem Luftangriff westlich von Chan Junis getötet worden war. Der Mann ‌gehörte seit ‌1991 den Kassam-Brigaden an und hatte in Rafah mehrere Führungsposten ​inne. Bei dem Angriff seien außerdem zwei Menschen verletzt worden.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe im Gazastreifen beendet. Sie hat jedoch ‌weder die israelischen Angriffe ⁠gestoppt noch eine Entwaffnung der ‌Hamas herbeigeführt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.