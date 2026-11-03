Menschen in Deutschland und anderen Staaten mussten in den vergangenen Jahren Schäden in hohe Millionenhöhe hinnehmen. (picture alliance / AP / Thibault Camus)

Objekte wurden in Israel, Albanien, Finnland, Nordmazedonien, Kosovo und Zypern durchsucht, wie das schleswig-holsteinische Landeskriminalamt in Kiel und die Staatsanwaltschaft Itzehoe mitteilten. Sieben Verdächtige wurden festgenommen. Eine Betrügerbander lockte Menschen auf der Suche nach finanziellen Anlagemöglichkeiten im Internet auf eigene Handelsplattformen. Sie spielten ihnen dort Kursgewinne vor und veranlassten sie zu weiteren Einzahlungen. Auf Auszahlungswünschen folgten Hinhaltetaktiken und dann Kontaktabbruch. Menschen in Deutschland und anderen Staaten mussten in den vergangenen Jahren Schäden in hohe Millionenhöhe hinnehmen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.