Polizisten nach dem Spiel Dresden - St. Pauli vor dem Dresdner Fußballstadion. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Polizisten umstellten nach der Partie gegen Sankt Pauli etwa 450 Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung "Ultras Dynamo", um ihre Identität festzustellen. Knapp 90 Personen wird nach Angaben der Dresdner Staatsanwaltschaft die Bildung einer kriminellen Vereinigung oder die Beteiligung daran vorgeworfen. Manche mutmaßlichen Straftaten stünden im Zusammenhang mit Fußballspielen, andere seien unabhängig davon geplant und begangen worden, erklärte die Behörde.

Auch Wohnungen und andere Gebäude in Sachsen wurden untersucht. An den Einsätzen waren mehr als tausend Beamte beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.