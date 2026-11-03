Landeskriminalamt Sachsen
Razzien in mehreren Bundesländern gegen mutmaßlich linksextreme kriminelle Vereinigungen

In mehreren Bundesländern ist die Polizei mit Razzien gegen mutmaßlich linksextreme kriminelle Vereinigungen vorgegangen.

    Sachsen, Dresden: Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in einer Straße in Dresden.
    Razzien gegen kriminelle Vereinigungen in mehreren Städten. (Katharina Kausche/dpa)
    Dies gaben die federführende Staatsanwaltschaft Dresden und das Extrmismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen bekannt. Demnach wurden Wohnungen in dem Bundesland sowie in Hamburg, Bremen und Thüringen durchsucht. Ermittelt wird gegen insgesamt 12 Personen; fünf von ihnen wurden festgenommen. Sie sollen noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wie es weiter hieß, wird den Verdächtigen unter anderem vorgeworfen, im sächsischen Zwickau eine kommunistische Gruppe mit dem Ziel gegründet zu haben, Rechtsradikale anzugreifen.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.