Landeskriminalamt Sachsen

Razzien gegen kriminelle Vereinigungen in mehreren Städten. (Katharina Kausche/dpa)

Dies gaben die federführende Staatsanwaltschaft Dresden und das Extrmismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen bekannt. Demnach wurden Wohnungen in dem Bundesland sowie in Hamburg, Bremen und Thüringen durchsucht. Ermittelt wird gegen insgesamt 12 Personen; fünf von ihnen wurden festgenommen. Sie sollen noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wie es weiter hieß, wird den Verdächtigen unter anderem vorgeworfen, im sächsischen Zwickau eine kommunistische Gruppe mit dem Ziel gegründet zu haben, Rechtsradikale anzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.