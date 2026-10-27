Naher Osten

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Hintergrund sind Luftangriffe des jordanischen Militärs in Syrien nach dem Anschlag auf eine christliche Kirche in Jordanien. Die syrischen Behörden kündigten an, der gesamte Personen- und Warenverkehr am Grenzübergang Nassib im Süden des Landes werde in beide Richtungen ausgesetzt.

Das jordanische Militär hatte zuvor Angriffe auf Ziele in Syrien gemeldet und von einer Vergeltungsaktion für den Anschlag vom vergangenen Freitag mit neun Toten und zahlreichen Verletzten gesprochen. Die Armee erklärte, ihre Kampfflugzeuge hätten im Süden Syriens Stellungen von Terroristen zerstört, die mit den Attentätern in Verbindung stünden. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete acht Tote. Unklarheit besteht darüber, ob die Angriffe mit Syrien abgestimmt waren.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.