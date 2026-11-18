So dauerten Verfahren zur Beschränkung solcher extrem langlebigen Substanzen derzeit im Schnitt fünf Jahre. Zudem seien die meisten der Stoffe bisher nicht registriert worden. Unternehmen kontrollierten weitgehend selbst, ob sie Vorschriften einhielten. Jedes dritte EU-Land führe überhaupt keine Kontrollen durch.
PFAS, auch Ewigkeitschemikalien genannt, sind in Alltagsprodukten wie Pfannen, Verpackungen von Fast Food und Kosmetika sowie in der Industrie weit verbreitet. Sie werden mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.