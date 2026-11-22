Sozialgerichte entscheiden zum Beispiel darüber, ob Sozialleistungen - wie früher Hartz IV oder Bürgergeld und heute Grundsicherung - gekürzt werden dürfen. (Archivbild) (picture alliance/dpa /Sebastian Gollnow)

Die Gerichtskostenfreiheit in diesem Bereich sei ein hohes Gut und müsse unbedingt erhalten bleiben, teilte der VdK mit. Der Zugang zum Recht dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen. Zwar stelle die zunehmende Nutzung Künstlicher Intelligenz die Sozialgerichte vor neue Herausforderungen. Die Antwort müsse aber sein, dass Bund und Länder die Gerichte personell und technisch besser ausstatten, um mit wachsenden Zahlen und unterschiedlichen Formen von Klagen und Anträgen umzugehen.

Die Justizminister hatten diese Woche über eine Eigenbeteiligung von 15 Euro bei Eilverfahren an Sozialgerichten beraten, um eine durch KI erzeugte Antragsflut an deutschen Gerichten einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.