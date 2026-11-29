Der Kandidat der Volkspartei PP, Alberto Núñez Feijóo (picture alliance / AP Photo / Bernat Armangue / Bernat Armangue)

Laut einer Hochrechnung des Innenministeriums haben die PP und die Rechtsaußenpartei Vox Aussicht auf eine gemeinsame Regierungsmehrheit. In diesem Fall wären erstmals seit der Franco-Diktatur wieder Rechtsradikale an ⁠der Zentralregierung ⁠beteiligt.

Nach Auszählung von 26 Prozent ⁠der Stimmen kommt die ⁠PP auf 133 Sitze im Parlament. Vox könnte 48 ​Mandate erhalten. Das ergibt zusammen 181. Für eine Regierungsmehrheit sind 176 Mandate erforderlich. Die regierenden ​Sozialisten von Ministerpräsident Sanchez landen den Zahlen zufolge voraussichtlich bei ‌114 Sitzen.

Die Wahlbeteiligung lag so hoch wie seit fünf Jahrzehnten nicht mehr.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.